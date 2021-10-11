В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

В ГИТИСе, где преподает актер Валерий Гаркалин, прокомментировали информацию о состоянии его здоровья. Народный артист Российской Федерации остается в стабильно-тяжелом состоянии, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пока без изменений, — сказали в пресс-службе ГИТИСа. Эту же информацию подтвердила дочь артиста Ника Гаркалина.

Валерий Борисович был госпитализирован с коронавирусом 2 октября с положительным тестом на COVID-19. Но состояние актера ухудшалось, он был переведен в реанимацию. Отмечается, что болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем. 7 октября актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Позже артиста подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). У Гаркалина на 85% поражено правое легкое и на 75% — левое.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

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