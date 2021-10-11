Волочкова о смерти актера во время спектакля: Довели театр

Балерина Анастасия Волочкова связала гибель придавленного декорацией во время спектакля актера Евгения Кулеша с действиями руководства Большого театра, передает zakon.kz.

Руководству Большого театра сейчас далеко не до творчества и не до мер безопасности. Там творится полный беспредел, который они творят безнаказанно, идет отмывание (денег). Довели театр до такого состояния, что люди гибнут, - приводит lenta.ru слова Волочковой.

По словам бывшей примы-балерины Большого, руководству театра "уже давно ничего не надо" и "если гибнут люди, им все равно". Она выразила сомнение в том, что виновники произошедшего будут наказаны, а также призвала администрацию президента России обратить внимание на происходящее с театром.

37-летний артист миманса Евгений Кулеш погиб во время спектакля по опере "Садко" 9 октября на глазах у зрителей. На него опустилась декорация, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа и скончался до приезда скорой помощи.