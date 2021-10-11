Вакцину от коронавируса для детей планируют выпустить в 2022 году

11 октября 2021, 21:32
Фото: zakon.kz

Главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассчитывает, что вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе будущего года, передает zakon.kz.

Клинические испытания вроде бы идут благополучно, и я надеюсь, где-то в декабре-январе центр имени Гамалеи уже выйдет с детской вакциной, - приводит rg.ru слова Лысенко.

Она добавила, что дети достаточно тяжело переносят коронавирус, поэтому вакцинация будет своевременной мерой.

Ранее отмечалось, что в Москве начались клинические исследования вакцины "Спутник V" с участием подростков 12-17 лет. Их проводят базовые учреждения - Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой.


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