Какие факторы влияют на скорость выздоровления от COVID-19

Российский врач Тимур Пестерев рассказал, что период, за который пациент может вылечиться от коронавируса, зависит от состояния здоровья. Чем оно лучше, тем незаметнее человек переносит заболевание, передает zakon.kz.

Он отметил, что этот принцип также касается гриппа или ОРВИ.

Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит, - рассказал НСН Пестерев.

Как уточнил специалист, речь идет о человеке без каких-либо других заболеваний, с нормальным иммунитетом. Тогда коронавирус пройдет либо в скрытой, либо в легкой форме. Он подчеркнул, что к группе риска относятся люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также Пестерев посоветовал не заниматься самолечением и при первых симптомах сразу обращаться к врачу.

Эксперт резюмировал: во время пандемии есть протокол, которому нужно следовать. Если есть симптомы, нужно обратиться к врачу, самоизолироваться и сдать ПЦР-тест.