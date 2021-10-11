Убил жену и ранил внучку: суд вынес приговор жителю СКО

Почти на четверть века отправили в тюрьму 58-летнего Юрия Глушкова, который убил жену и ранил внучку, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла в селе Тимирязево в мае. Во время семейной ссоры женщина сообщила, что уходит от мужа. Глушков стал удерживать силой. На помощь женщине пришли дети, которые перевезли ее в свой дом. Брошенный супруг пришел к ним с ружьем и пневматическим пистолетом. Буквально с порога выстрелил супруге в голову, а когда она упала, произвел контрольный выстрел в грудь, - говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте. Следующей мишенью стала 13-летняя приемная внучка. После выстрела в голову ребенок выжил только благодаря врачам. Ранение получила и дочь убитой от другого брака.

Подсудимый пытался оправдать все стечением обстоятельств, говорил о том, что счастливо прожил с супругой около 10 лет, но в тот день был очень зол на нее.

Глушкова судили за убийство и покушение на убийство двух человек. Приговор – 23 года колонии.

С отбыванием наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Конфисковать в доход государства гладкоствольное двуствольное охотничье огнестрельное оружие модели ИЖ-18Е, номер Е04199, 32-го калибра, и пневматический пистолет Puncher NP-01 калибра 4,5 мм, с оптическим прицелом, - сказал судья Сергей Викторенко.