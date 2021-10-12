В Сеть попало видео с закрытой вечеринки Зеленского и его партии

Украинский президент Владимир Зеленский устроил для своих сторонников закрытую вечеринку в элитном клубе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Опубликованное видео вызвало бурю негодования украинцев в соцсетях. Большинство людей не поняли, как они могут устраивать вечеринки в тот момент, когда страна переживает экономический кризис, еще и в разгар пандемии коронавируса.

Видео с мероприятия, которое проходило в Трускавце, показала ведущая шоу "Светская жизнь" на канале "1+1" Екатерина Осадчая. Как отмечает телеграм-канал "Политика страны", она была единственным допущенным на танцпол журналистом.

На кадрах украинские "слуги народа" развлекаются под зажигательную музыку.