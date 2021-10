Самолет упал на жилые дома возле школьного кампуса в США

По меньшей мере два человека погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от кампуса средней школы в городе Санти штата Калифорния, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный филиал телекомпании NBC.

Заместитель главы пожарного департамента Санти во время пресс-конференции заявил, что на месте аварии найдены два тела, при этом не уточняется, были ли погибшие пассажирами самолета.

Самолет рухнул на жилые дома и загорелся. Два здания оказались охвачены огнем. В Twitter школы появилась запись о том, что все студенты находятся в безопасности.

All Students are Secure. There was a plane crash 2 or 3 blocks away. We are currently in a "Secure Campus".