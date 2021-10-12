В Казахстане 684 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.
На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 729 человек (46 665+ и 7064 КВИ-), из них в стационарах находятся 9550 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 179.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 684 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 197,
• на аппарате ИВЛ – 128.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 октября 2021 года
10.10.2021 г. зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 61 человек выздоровел.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 258, летальных случаев – 4925, выздоровевших – 65 269.
Хотите быть в курсе важных новостей?