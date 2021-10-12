Влюбил, разорил и бросил - альфонс развел столичных женщин на миллионы тенге

Заключенный павлодарской колонии рассказал, как обманул десятки столичных женщин на миллионы тенге, сообщает zakon.kz.

Коварный обольститель орудовал не только в барах Нур-Султана, "охотился" и в России.

Когда женщина просит счет, исходя из суммы уже можно сделать вывод, обеспеченный этот человек или нет по тому, что она заказывает, что она пьет, как она себя ведет. Все проходило довольно банально, я писал на листке номер своего телефона, просил официанта передать девушке за таким-то столиком, а на листке писал свой номер телефона и сообщение: "Напиши мне в WhatsApp", - отмечает заключенный.

По его словам, более 80% всех девушек отвечали в мессенджере буквально через 10-15 минут.

Дальше по классике: ухаживания, цветы, знаки внимания и... внезапное исчезновение на несколько дней. "Жертва" сама начинала искать ухажера, и тут в ход шли придуманные истории, вызывающие желание помочь.

Просто говоришь, такая ситуация, ты же знаешь, что я некоренной житель столицы. Получилось, что меня выселяют из квартиры. В основном девушки предлагают тебе варианты, снимают квартиру либо приглашают жить к себе, - продолжает мужчина.

Как отмечает альфонс, он даже не считал, сколько девушек удалось развести, использовал также и сайты знакомств.

Наиболее "удачными" он считает три случая, когда он не только жил за счет избранниц, но и тратил их деньги на крупные покупки.

К слову, ни одна из десятков обманутых покровительниц так и не подала заявления в полицию. Парня же подвело пристрастие к наркотикам, за что теперь и отбывает наказание.

Психологи же отмечают – причина слепого доверия женщин к таким мужчинам кроется в детских травмах и недостатке любви. Специалисты предупреждают: вычислить альфонса трудно, но все-таки возможно.

В первую очередь, нужно иметь трезвый ум, быть рассудительными и обращать внимание на особую навязчивость со стороны мужчины. Это не всегда говорит о серьезных намерениях. Тем более, если мужчина просит деньги, встречаясь короткий период, это тоже не говорит о серьезных намерениях, - уточняет Ольга Мирзоева, старший инспектор-психолог.