Где в Казахстане строится больше всего жилья

Министр национальной экономики Асет Иргалиев отметил, что строительная отрасль показывает высокие темпы роста, передает корреспондент zakon.kz.

За девять месяцев объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%. Положительный рост показателя зафиксирован по всем регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматы, а также в Мангистауской и Акмолинской областях, - сообщил глава Миннацэкономики на заседании правительства.

По вводу жилья также сохраняется положительная динамика. За восемь месяцев текущего года было построено 10,4 млн кв. м жилья, рост составил 8%.

По словам министра, положительная динамика зафиксирована в 14 регионах, среди которых самые высокие показатели в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

Ранее в министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что будет с ценами на жилье весной.

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Тамила Языкова, Нур-Султан