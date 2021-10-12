Вылетевший в Актобе самолет вернулся в аэропорт Алматы

Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший в Актобе, вернулся в аэропорт Алматы, сообщает zakon.kz.
Борт, выполнявший рейс КС 863 "Алматы-Актобе", вылетал сегодня в 05:30 из Алматы. По технической причине и отсутствия технического обслуживания в аэропорту прилета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. пресс-служба авиакомпании
Как сообщается, посадка прошла в штатном режиме.
Вылет рейса ожидается в 15:40. пресс-служба авиакомпании
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