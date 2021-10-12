В каких министерствах выявлены крупные суммы неосвоения бюджета

13 млрд тенге не освоили некоторые министерства за девять месяцев 2021 года. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

В целом, по его словам, расходы государственного бюджета исполнены на 99,7%, республиканского - на 99,8%, местных бюджетов - на 99,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11 трлн тенге. Неисполнение составило 19 млрд тенге, из них 6 млрд тенге - экономия. Не освоено - 13 млрд тенге, - сообщил глава Минфина.

Наиболее крупные суммы неосвоения выявили в министерствах культуры и спорта, здравоохранения, юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, проведение претензионно-исковой работы по защите интересов государства в суде, - пояснил Жамаубаев.

Расходы местных бюджетов составили 5,9 трлн тенге, не исполнено - 20 млрд тенге. В целом, регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 октября выделено 1 трлн 525 млрд тенге, из них освоено 99,5%. Не исполнено 7 млрд тенге, в том числе экономия - 3 млрд тенге, не освоено - 4 млрд тенге.

Наибольшие неосвоения сложились в Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Ранее глава Минфина рассказал о результатах аудита. По его словам, в госзакупках были выявлены нарушения на 155 млрд тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан