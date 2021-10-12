Разрушительное наводнение в Китае: фото и видео

В результате наводнений в северной китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 15 человек. Еще трое пропали без вести, передает zakon.kz.
Почти 1,76 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за продолжительных дождей и наводнений. 120 тысяч эвакуированы. Разрушено почти 20 тысяч построек, ущерб оценивается в 5 млрд юаней ($780 млн), - говорится в сообщении РИА Новости.
Кроме того, в результате наводнения пострадали около 190 тысяч гектаров посевов сельхозкультур.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного ливнями, в китайской провинции Шаньси погибли четыре сотрудника дорожной полиции.
Floods in northern China have displaced 1.75 million people after 3 months of rain fell in 5 days.— AJ+ (@ajplus) October 11, 2021
Over 120,000 people have been evacuated from Shanxi, which is normally a dry region. Floods have destroyed over 17,000 buildings and decimated almost 500,000 acres of crops. pic.twitter.com/9mizE4JSiy
是山西吗？视频未作说明。 pic.twitter.com/r231kKwybu— 谷风 (@645Pr0RoZT8CwA7) October 8, 2021
我老家被洪水淹了，陕西关中。— 白泡泡???????????? (@OliviaSyHolmes) October 11, 2021
但我不敢多问，很多问题问多了就会被指责为境外势力不怀好意。
当地人怀疑是上游泄洪+下游封闸，故意淹的。为了保山西和河南。
淹的区域非常大，黄河与渭河交界的地方。 pic.twitter.com/sFYWsJjYER
10月10日、中国の山西省､— Alan～速報～???????????????????????? (@MogolianAlan) October 11, 2021
オリンピックはまだ開催するの？pic.twitter.com/W4aGOLsQx6
山西175萬人受災，但沒有人員傷亡報告，奇跡⋯⋯ pic.twitter.com/lKHsFPY95R— 林才竣Michael备用号 (@Michael98060835) October 10, 2021
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