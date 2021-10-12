Разрушительное наводнение в Китае: фото и видео

В результате наводнений в северной китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 15 человек. Еще трое пропали без вести, передает zakon.kz.

Почти 1,76 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за продолжительных дождей и наводнений. 120 тысяч эвакуированы. Разрушено почти 20 тысяч построек, ущерб оценивается в 5 млрд юаней ($780 млн), - говорится в сообщении РИА Новости.

Кроме того, в результате наводнения пострадали около 190 тысяч гектаров посевов сельхозкультур.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного ливнями, в китайской провинции Шаньси погибли четыре сотрудника дорожной полиции.