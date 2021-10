Разрушительное наводнение в Китае: фото и видео

В результате наводнений в северной китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 15 человек. Еще трое пропали без вести, передает zakon.kz.

Кроме того, в результате наводнения пострадали около 190 тысяч гектаров посевов сельхозкультур.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного ливнями, в китайской провинции Шаньси погибли четыре сотрудника дорожной полиции.

Floods in northern China have displaced 1.75 million people after 3 months of rain fell in 5 days.



Over 120,000 people have been evacuated from Shanxi, which is normally a dry region. Floods have destroyed over 17,000 buildings and decimated almost 500,000 acres of crops. pic.twitter.com/9mizE4JSiy