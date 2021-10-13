Открывая Казахстан - состоялся первый автопробег KiaGO

В конце сентября состоялся первый автопробег из серии KiaGO: Открывая Казахстан! Группа блогеров и журналистов на автомобилях Kia открыла для себя горы Катутау и Актау на территории национального природного парка "Алтын-Эмель" в Алматинской области.

Цель автопробега, организованного официальным дистрибьютором Kia в Казахстане, компанией Allur Motor Qazaqstan, - развитие автомобильного туризма в Казахстане, популяризация малоизвестных туристических мест и повышение культуры внутреннего туризма. Чтобы все большее число казахстанцев могли по-новому открыть свою страну, взглянуть на ее неповторимую красоту с непривычных ракурсов, почувствовать единение с природой и не забывать при этом о бережном отношении к родной земле.

Маршрут двухдневного пробега Алматы - Алтын-Эмель - Алматы протяженностью около 800 км включал самые разные дорожные покрытия - от гладкого бетона автобана до разбитого асфальта и ребристых степных грунтовок, чтобы участники могли испытать автомобили Kia в разнообразных условиях эксплуатации. Колонна из пяти автомобилей включала модели кроссоверов Sportage и Sorento, а также седан K5. Последний без потерь преодолел весь непростой маршрут, лишний раз доказав, что для автотуризма в Казахстане совсем не обязательно иметь внедорожник.

Горы Катутау в восточной части нацпарка "Алтын-Эмель" образованы в результате действия вулканов. Лава после извержения застывала и образовала множество фантастических фигур, скал и пещер темно-красного цвета. Катутау в древности были заселены людьми, о чем свидетельствуют наскальные рисунки.

Меловые горы Актау - самое живописное и уникальное по ландшафтам место на территории "Алтын-Эмель". Это дно древнего моря, некогда заполнявшего Илийскую котловину. По мере исчезновения моря природа создала здесь красивейшие ущелья и каньоны из отвесных стен, сложенных разноцветными слоями пород: от зеленых и красных в нижней части до пестрых и белых в верхней. Здесь были обнаружены многочисленные останки древних животных, обитавших в разные геологические эпохи, таких как моллюски, крокодилы, бронтотерии, гигантские носороги и мастодонты.

Как отметили организаторы пробега, такие поездки помогают делать открытия, совершать прорывы и просто наслаждаться природой, отдыхая от городской суеты. Это то самое движение, которое вдохновляет. Movement that inspires.

Автопробег KiaGO: Открывая Казахстан! поддержали партнеры: Samal Water и Royal Petrol.