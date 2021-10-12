Телеграмма Лукашенко улетела в космос

Президент Беларуси поздравил с юбилеем летчика-космонавта Олега Новицкого, сообщает zakon.kz.

12 октября герою Российской Федерации Новицкому, который является уроженцем Беларуси, исполняется 50 лет.

Являясь настоящим патриотом, вы постоянно поддерживаете связь с Родиной, задаете ценностные ориентиры для молодого поколения. Символично, что юбилей вы отмечаете на орбите. По сложившейся доброй традиции в космосе с вами частичка нашей страны - государственный флаг Беларуси, - отмечено в поздравлении Александра Лукашенко.

По данным издания "Белта", 9 апреля 2021 года Новицкий на пилотируемом корабле "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18") отправился в свой третий полет в космос в качестве командира корабля.

Во время полета выполнил три выхода в открытый космос: 2 июня, 3 сентября и 9 сентября 2021 года. В данный момент продолжает находиться в космосе.

Олег Новицкий сыграет роль пострадавшего космонавта в первом снимаемом на орбите художественном фильме "Вызов" режиссера Клима Шипенко.

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