Аграрная кредитная корпорация профинансирует АПК на 251,9 млрд тенге

Аграрная кредитная корпорация профинансирует в 2021 году агропромышленный комплекс на 251,9 млрд тенге. Об этом zakon.kz стало известно в ходе пресс-тура в Акмолинской области, организованного дочерней компанией НУХ "Байтерек".

Растениеводство и переработка растениеводческой продукции являются одними из приоритетных направлений в деятельности Аграрной кредитной корпорации (АКК).

АКК использует различные финансовые инструменты, в их числе фондирование кредитных товариществ (КТ). В этом году на эти цели будет направлено 36,1 млрд тенге.

КТ "Есиль-2030" на протяжении 14 лет является надежным партнером АКК и своевременно финансирует своих участников.

Благодаря этому наши фермеры обновили большой парк сельхоз техники. Сейчас осваиваем более 5 млрд тенге, через год планируем выйти на 6 млрд, - отметил председатель правления КТ "Есиль-2030" Талгат Адильбаев.

ТОО "ORGANICO" с 2015 года занимается овощеводством и растениеводством. Предприятие активно развивается и осваивает новые технологии. Воплотить идею в дело помогает льготное кредитование, которое они получают через КТ. В этом году за счет кредитных средств на территории организации построено современное, высокотехнологичное овощехранилище на 2000 тонн продукции.

Мы получили кредит на приобретение оборудования для выращивания и хранения моркови. На эти средства закупили морковоуборочный комбаин, системы капельного и дождевого орошения, холодильное оборудование, - поделился директор ТОО "ORGANICO" Виталий Кореньков.

Сейчас на полях предприятия идет уборочная работа. Численность работников 25 человек. Свежая морковь с грядок собирается в деревянные ящики, которые затем размещаются в овощехранилище. При температуре +0,5 градусов свежесть овощей можно сохранять до 10 месяцев. Это позволит в межсезонье снабжать рынки Акмолинской области и г. Костанай продукцией предприятия. В планах аграриев достигнуть урожайности, с выделенных под овощеводство земель, до 5000 тонн продукции в сезон.

Еще одно предприятие, которое посетили журналисты в Акмолинской области, ТОО "Рау-Агро". Предприятие занимается растениеводством, выращивая на полях злаковые и масличные культуры. Наличие собственного сырья натолкнуло предпринимателя Кайрата Алибекова на мысль о создании комбикормового завода. Подсчитав расходы и определившись с оборудованием, он обратился с проектом в филиал Аграрной кредитной корпорации за финансированием.

После всестороннего изучения проекта, кредитная заявка была одобрена и профинансирована. В 2020 году в Есильском районе был открыт комбикормовый завод. Сегодня предприятие производит полнорационный комбикорм для всех видов сельскохозяйственных животных. Завод оснащен передовым оборудованием из Германии. Мощность производства 2 тонны в час. Наличие сырьевой базы для завода позволяет значительно уменьшить себестоимость продукции. Местный комбикорм выпускается в рассыпном виде и имеется возможность упаковывать в мешки. В скором будущем планируется приобрести оборудование для гранулирования.

На сегодняшний день на нашем предприятии работают 7 сотрудников. Их средняя заработная плата составляет 150 – 200 тыс. тенге. Продукция пользуется высоким спросом не только в регионе, но и за его пределами. Безусловно, Аграрная кредитная корпорация помогает развивать сельхозсектор, - отметил директор ТОО "Рау-Агро" Кайрат Алибеков.

Отметим, что АКК только в текущем году планирует выделить 21,4 млрд тенге на поддержку проектов в сфере растениеводства: в финансирование входит такие пункты, как строительство теплиц и приобретение систем капельного орошения. В службе маркетинга и PR АКК поясняют, что только на создание объектов по переработке продукции растениеводства выделят 10,8 млрд тенге, а общий объем кредитования отрасли АПК в 2021 году утвержден на уровне 251,9 млрд тенге.

По словам заместителя руководителя филиала по Акмолинской области Аграрной кредитной корпорации Армана Кустубаева, в регионе только в этом году было профинансировано 329 субъектов АПК на общую сумму 8,5 млрд тенге, также филиал сопровождает восемь кредитных товариществ с количеством участников 678 сельхозпроизводителей.