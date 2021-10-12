Индекс деловой активности перешел в отрицательную зону - Нацбанк

Директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов рассказал об индексе деловой активности за сентябрь 2021 года, сообщает zakon.kz.

По результатам полученных оценок, индекс деловой активности в сентябре снизился и перешел в отрицательную зону, составив 49,8 (в августе – 50,2). На это повлияло сокращение показателей в секторах строительства до 49,3 (в августе – 51,9) и услуг – до 49,1 (в августе – 50,7). Ухудшение показателя в секторе строительства обусловлено снижением деловой активности и уровня занятости, а в секторе услуг – новых заказов и уровня занятости, а также увеличением сроков поставок. Жандос Шаймарданов

Тем не менее, по его словам, показатель в промышленности повысился до 50,9 (в августе – 49,1) вследствие увеличения новых заказов, уровня занятости и новой продукции.

Так, в сентябре отмечено улучшение деловой активности в 10 регионах, ухудшение – в 7. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской (54,9) и Восточно-Казахстанской областях (53,8), низкий – в Кызылординской области (40,2).

В сентябре 2021 года респонденты отметили ухудшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий оказался негативным, составив (-)1,0 (в августе +1,7). Предприятия всех секторов положительно оценили спрос на продукцию/услуги, доступ к коммуникациям и финансам/кредитам. При этом отрицательные оценки получили налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса, как и месяцем ранее.

Снизился оптимизм предприятий в отношении бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 13,5 (в августе – 17,6). В результате индекс бизнес-климата по экономике уменьшился до 6,1 (в августе – 9,5).

По данным Нацбанка, в опросе приняли участие 462 предприятия: в строительстве – 67, промышленности – 175, услугах – 220.