Мужчина ударил девушку на танцполе в Атырау

12 октября 2021, 12:44
Фото: polisia.kz

В Атырау мужчина ударил девушку на танцполе, передает zakon.kz.

9 октября в 03:33 в полицию поступило сообщение от 26-летней девушки о том, что во время танца в танцевальном зале одного из кафе, расположенного на улице Азаттык, неизвестный мужчина ударил ее в область левого глаза и сбежал, - сообщили в пресс-службе ДП Атырау.

По факту указанного хулиганства заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК.

Позже был задержан 23-летний мужчина. Проводятся следственные действия.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?