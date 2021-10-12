Стрельба в Алматы: семьи погибших полицейских получили ключи от квартир

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с семьями погибших в трагическом происшествии полицейских, передает zakon.kz.

Во время встречи аким города еще раз выразил соболезнования и передал вдовам ключи от квартир. Инициатива акимата Алматы принята с целью поддержки семей полицейских, погибших при исполнении служебного долга по выполнению судебного решения, - сообщили в пресс-службе акимата.

Капитан полиции Нурбол Байгазиев в органах внутренних дел служил с сентября 2014 года. С 28 июля 2021 года - в должности участкового инспектора полиции отдела полиции при УП Алатауского района. У него остались двое детей в возрасте 5 и 7 лет.

Майор полиции Дархан Сулеев в органах внутренних дел служил с января 2003 года. С 20 августа 2021 года - в должности участкового инспектора полиции отдела полиции при УП Алатауского района.

У него остались пятеро несовершеннолетних детей, младшему из которых – 4, старшему – 16 лет. Как и семья Байгазиева, собственного жилья не имели.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - двое сотрудников полиции, один судоисполнитель, владелец дома и его представитель. Начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти" УК РК.

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По статье "Убийство в отношении двух и более лиц" подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения. Он водворен в ИВС. Его допрашивают.

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи полицейских и гражданских лиц, погибших при стрельбе в мкр. "Акбулак".

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22 сентября прошли похороны полицейских Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева, погибших при исполнении служебных обязанностей.