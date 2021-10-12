В Алматинской области умерли роженица и ее младенец

Роженица и младенец умерли в Алматинской области, сообщает zakon.kz.
По данным управления здравоохранения области, женщина поступила в родильное отделение 1 октября.
У роженицы был диагноз "Беременность 41 неделя 1 день. Интергенетический интервал 10 лет". В стационаре она находилась под строгим наблюдением. 7 октября начались регулярные схватки, - уточнили в ведомстве.
Из-за жалоб на боли, головокружение и слабость роженицу экстренно прооперировали.
Во время операции трижды фиксировали остановку сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия при третьей остановке оказались без эффекта и в итоге была констатирована смерть пациентки. Ребенок родился мертвым, - говорится в публикации.
Сейчас проводится проверка в ЦРБ Кербулакского района.
Хотите быть в курсе важных новостей?