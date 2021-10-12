Хотят сделать виновным - поножовщиной закончилась драка в Алматы

В Алматы в ночь на 8 октября произошла драка, в результате которой мужчина получил множественные ножевые ранения, сообщает zakon.kz.

Крик о помощи по просьбе родственника пострадавшего опубликовали в Instagram-паблике.

Это крик о помощи от безысходности и несправедливости, а самое главное - беззакония. В ночь с 7 на 8 октября этого года к моему племяннику Айдару среди ночи позвонила его знакомая и попросила забрать ее по определенному адресу. Прибыв на место выяснилось, что эта знакомая поссорилась со своим парнем. В итоге произошла драка между молодыми людьми с нанесением множественных ножевых ранений Айдару. Его доставили в больницу, сделали операцию и сейчас он в крайне тяжелом состоянии. По видео видно, он не может разговаривать, ему тяжело дышать, - рассказал родственник.

View this post on Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

В данный момент его хотят сделать виновным в этой ситуации незаконно, подключив всевозможные коррумпированные связи. Сотрудники настаивают на смене показаний. С больницы его хотят выписать уже сегодня - это четвертый день после двух перенесенных им полосных операций. Как так можно, - возмущен родственник.

Инцидент прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Данный факт зарегистрирован нами в УП Наурызбайского района. Расследование поручено следователям указанного УП района. Ход расследования взят на контроль, - написал он в комментариях под постом.