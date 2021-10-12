Какие предприятия проверят первыми на наличие вакцинации сотрудников

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, какие предприятия в Казахстане начнут проверять в первую очередь на предмет вакцинации сотрудников против COVID-19, передает корреспондент zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что ранее власти сообщили, что 17 октября в Казахстане начнутся проверки организаций на получение вакцин против коронавируса работниками. Они также отметили, что в первую очередь будут проверять те организации, где большое количество сотрудников и при этом маленький процент вакцинации.

Мы не можем ожидать, что уже с 17 октября к кому-то придут с проверками? Такого не будет? Только начнут данные разбирать, если сейчас эти данные не разбирались? - поинтересовались журналисты.

Сархат Бейсенова сообщила, что согласно алгоритму с дополнением на 7 сентября 2021 года список предприятий для проверки вакцинации работников формируется проектным офисом на основании карт вакцинации.

В список должны войти те объекты, где количество сотрудников более 50 человек. При этом первым компонентом вакцины против COVID-19 вакцинированы менее 60% персонала. Списки направляются в районные акиматы для проведения проверок уже мониторинговыми группами… По факту, мы начнем работать 17 октября, - пояснила она.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан