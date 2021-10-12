Продлить срок председательства в СВМДА предложили Казахстану

Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин предложил продлить председательство Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы, передает корреспондент zakon.kz.

Чтобы дальше продвигать трансформацию СВМДА, Казахстан выдвигает кандидатуру на председательство в СВМДА на 2022-2024 годы. Надеюсь, что страны-участницы поддержат продление срока казахстанского председательства, — сказал Рахметуллин на 6-ой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Также он выразил слова поздравления по созданию нового института СВМДА — консультативный орган, который будет предоставлять важные советы на высоком уровне по широкому кругу вопросов, связанных с развитием совета.

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Документ о Совете мудрецов СВМДА считается принятым. Казахстан готов приступить к незамедлительному осуществлению всех этих решений. Председательство выдвигает кандидатуру его превосходительства Нурсултана Назарбаева, учредителя СВМДА в качестве главы совета мудрецов, который будет утвержден саммитом СВМДА. В соответствии с правилами и процедурами принятие этого решения будет происходить в тихом формате, и поэтому мы это решение донесем до всех членов СВМДА после проведения этой встречи, - объяснил замглавы МИД РК.

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Ранее на встрече было отмечено, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на пост главы Совета мудрецов СВМДА Нурсултана Назарбаева. Государства-члены поддержали создание консультативно-совещательного органа и уже начали выдвигать кандидатов на членство.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан