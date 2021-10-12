Осадки, сильный ветер и туман - погода в Казахстане на 13 октября

Прогноз погоды на 13 октября предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Отрог антициклона будет сохранять свое влияние на большую часть республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере и востоке страны пройдут осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке страны ожидаются усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке страны туман. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер, днем на западе и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, в Атырауской области - с пыльной бурей.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 с пыльной бурей.

На востоке Северо-Казахстанской области, ночью на севере Павлодарской области, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.