Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об отставке кабинета министров, сообщает zakon.kz.
Садыр Жапаров подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики". пресс-служба президента Кыргызстана
Согласно указу, действующий состав кабинета министров КР отправлен в отставку.
Лица, занимавшие должности членов кабинета министров Кыргызской Республики, будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета министров Кыргызской Республики. пресс-служба президента Кыргызстана
Также Жапаров подписал указ, согласно которому Улукбек Марипов "освобожден от исполнения обязанностей председателя кабинета министров Кыргызской Республики".
Исполняющим обязанности председателя кабинета министров КР - руководителем Администрации президента КР, согласно другому указу Жапарова, назначен Акылбек Жапаров.
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