13 октября в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Актау днем 13 октября ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области ожидается на западе, в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 17-22 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.