Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, сообщает zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани по случаю успешного проведения выборов членов Консультативного совета Государства Катар, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.
Это политико-демократическое мероприятие, организованное впервые в истории страны, стало ярким свидетельством достижений Катара на пути формирования свободного гражданского общества и светского государства. В этой связи желаю дальнейшей плодотворной реализации ваших инициатив, направленных на продвижение прав человека и свободы в вашей стране. С большим удовлетворением отмечаю, что из года в год крепнут тесные связи Казахстана с одним из главных партнеров в регионе Залива. Уверен, наши совместные усилия и впредь будут служить укреплению сотрудничества на благо наших народов, - говорится в телеграмме.
Хотите быть в курсе важных новостей?