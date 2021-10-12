В Нур-Султане горел жилой дом

В жилом доме Нур-Султана произошел пожар, сообщает zakon.kz.

По данным столичного ДЧС, в 16:35 пожарные подразделения выехали по повышенному номеру вызова №3 по адресу Биржан сал, 6.

По прибытию пожарных было установлено, что горит квартира на втором этаже жилого дома и помещения ломбарда. Пожар локализован в 16:58. При тушении пожара спасен один человек, эвакуировано - 15, - отмечено в сообщении.

Фото: Astanovka98

В тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 22 личного состава пожарных подразделений ДЧС столицы.