Жители Нур-Султана рассказали о плюсах газификации

В Нур-Султане продолжаются масштабные работы по газификации города. За два года в столице построено более 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения, сообщает zakon.kz.

Возможность подключиться к газу уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, часть Агрогородка. Этой осенью доступ к газу получат жители ЖМ Юго-Восток, Промышленный, Агрогородок (часть, которая не была подключена).

Также АО "КазТрансГаз Аймак" ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный – по ним планируется обеспечить газом до конца года. По микрорайону "Казахаул" (Караоткел) ведется разработка проектно-сметной документации. Полная газификация всего города завершится в 2023 году.

Жители жилых массивов рассказали о преимуществах перевода дома на газ. Так, Заманбек Алькейулы переехал в ЖМ Коктал-2 в прошлом году и сразу же решил перевести дом с печного отопления на газ.

Мы переехали в прошлом году в декабре. С того времени пользуемся газом. Это очень удобно, тем более для нас – людей старшего поколения. Также чисто, экологично для нашей семьи, детей. Полезно для здоровья. Призываю всех переходить на газ. Воздух станет чище. Заманбек Алькейулы

Я работаю воспитателем в детском саду. Сама живу в этом же районе, в частном доме. С прошлого года – с декабря – мы перешли на газ, нам провели. Нам очень нравится. Тепло, очень удобно. Теперь планируется на газ перевести и наш детский сад. Это для нас всех радостное событие. Айсулу Аусарова

Проводят нам газопровод, чтобы в доме было тепло, чисто. Помогают нам во всем, даже если у кого-то возникают проблемы с документами, консультируют. В любое время можно включить краник, и будет у тебя дома тепло, сухо и чисто. Светлана Свобода

Газификация - масштабный проект Елбасы. Проект позволяет как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города.

Вопросы газификации города находятся на контроле у главы государства.