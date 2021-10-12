Мужчина напал на тяжелобольную пенсионерку из-за денег

Злоумышленник из Экибастуза узнал, что у пожилой женщины серьезные проблемы со здоровьем, и захотел завладеть ее сбережениями, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, 23 апреля мужчина из Экибастуза находился у своей знакомой, живущей в доме по улице Б. Момышулы. Они распивали спиртные напитки. От девушки он узнал о 76-летней пенсионерке, у которой есть некоторые накопления.

Больше всего мужчину заинтересовало то, что пожилая женщина не закрывает дверь на ключ, - она не может ходить из-за тяжелой болезни. Сутками она лежит в постели, а к ней приходят медицинские работники.

Через пару часов, будучи пьяным, мужчина направился к той самой соседке. У него созрел коварный план. Он надел заранее подготовленные шапку, медицинскую маску и перчатки. Оказавшись в квартире, злоумышленник напал на лежащую пенсионерку. В течение нескольких минут он душил беспомощную пожилую женщину, накрыв ее лицо одеялом. пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Мужчина угрожал, приставив нож к ее животу, и требовал деньги. Напуганная пенсионерка вынула из-под подушки сумку со всеми ее сбережениями. Там было 110 тысяч тенге. Однако злоумышленнику этого было мало - он забрал сотовый телефон LG и связку из трех ключей (от квартиры и гаража).

Его удалось задержать в короткие сроки. Следователь Данияр Даутбеков изучил дело, полная картина нападения была восстановлена. Также удалось собрать доказательства вины злоумышленника. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения в соответствии со ст. 192 ч. 3 УК РК "Разбой".