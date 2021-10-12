Принц Гарри и Меган Маркл лишили Елизавету II возможности увидеть правнучку

По появившейся в британской прессе информации, принц Гарри и Меган Маркл не будут крестить свою маленькую дочь Лилибет в Великобритании, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Daily Telegraph, королева Елизавета II скорее всего лишится возможности лично увидеть правнучку. Один из инсайдеров при дворе заявил: "Крестин в Великобритании не будет. Этого точно не случится". Другой сказал, что вероятность крещения Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор в Великобритании "крайне мала".

Малышку, скорее всего, крестят в Епископальной церкви США, которая является членом Всемирного англиканского сообщества. Если девочку крестят в Калифорнии, то она не станет членом Англиканской церкви. Однако со временем Лилибет сможет вернуться в Великобританию и присоединиться к конгрегации Англиканской церкви.

Калифорния – родной штат Меган. Но до тех пор, пока дочь герцога и герцогини Сассекских не будет крещена в Великобритании по обряду Церкви Англии, она не сможет претендовать на место в цепочке престолонаследия.

Пара никогда не публиковала изображение своей дочери, а королевский комментатор Ричард сказал, что это решение показывает, что герцог и герцогиня действуют на своих собственных условиях.

Последние заявления поступили после того, как стало известно, что принц Гарри не должен был вернуться в Великобританию на следующей неделе, чтобы присоединиться к своему брату принцу Уильяму на вечеринке в честь их матери. Изначально вечеринка была запланирована на 1 июля, когда братья открывали в день ее 60-летия статую Дианы, принцессы Уэльской. Принц Гарри прилетел на открытие без жены Меган, которая родила второго ребенка пары, Лилибет.

Елизавета II, как и во многих других случаях, предпочла воздержаться от высказываний на эту тему.