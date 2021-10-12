Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Землю

В ночь с 11 на 12 октября в магнитосфере Земли началась магнитная буря. К настоящему моменту она уже достигла среднего уровня и начала стихать, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Специалисты зафиксировали в атмосфере Солнца мощный выброс энергии класса М1.6, предшествующий самому сильному классу Х.

Ученые напоминают, что в такие моменты атмосферы Земли достигает облако солнечной плазмы. Оно оказывает влияние на колебания магнитного поля. Визуально изменения можно заметить на севере – там небо озаряют северные сияния.

Принято считать, что в дни магнитных бурь возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние.

Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября 12:19 по времени Нур-Султана. Она была среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.