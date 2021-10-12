По повышенному рангу - пожарные отстояли дом в Алматы

В Алатауском районе Алматы загорелся частный дом. Строение площадью 130 кв. метров к моменту приезда пожарных горело открытым пламенем, сообщает zakon.kz.

Выехали огнеборцы в 19:13. В 19:21 первые пожарные расчеты прибыли.

Огонь переходил на кровлю второй половины дома и угрожал быстро охватить весь частично каркасно-камышитовый дом. Силы и средства ДЧС города Алматы работали по повышенному рангу вызова, звено газодымозащитной службы произвело разведку на наличие людей при помощи тепловизора.

Незамедлительно были введены пожарные стволы, автоцистерны обеспечили бесперебойную подачу воды, установившись на ближайшие гидранты. С горящей половины дома пожарные эвакуировали два газовых баллона объемом 50 и 25, что предотвратило взрыв. пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожар локализован за 23 минуты, ликвидирован в 19:43. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 12 единиц техники, 48 человек личного состава, включая руководство ДЧС.