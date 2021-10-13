Павлодарского насильника освободили спустя два года – его жертва боится мести

В Павлодаре суд досрочно освободил осужденного за изнасилование и грабеж, сообщает zakon.kz.

За тяжелые преступления он отбывал наказание всего около двух лет. Жертва преступления категорически против такого решения, передает Первый канал "Евразия".

Я, например, боюсь. Я знаю, что он сидит в тюрьме и чувствую себя безопасно. А то, что его выпустили по УДО, заставляет меня бояться. жертва преступления

Летом 2019 года девушка возвращалась из клуба на такси. Водитель вывез ее на пустырь, надругался, а после отобрал дорогой телефон. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии. Осужденный тогда весьма бурно на это отреагировал, едва не разбил стеклянную перегородку в зале суда. В итоге он отбыл половину срока и на днях выйдет на свободу, а его жертве остается только надеяться, что он действительно исправился.

Осужденный не имел злостных нарушений режима отбывания наказания и полностью возместил ущерб, причиненный преступлением. Он подлежит условно-досрочному освобождению без дополнительных условий. главный специалист суда №2 города Павлодар Гульсум Ахтаева

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