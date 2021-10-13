Сотни нефтяников вышли на забастовку в Жанаозене

В Жанаозене сотни сотрудников нефтесервисной компании вышли на забастовку и выдвинули несколько требований: повысить премии и улучшить условия труда, сообщает zakon.kz.

Работодатель, он просто нас игнорирует. Непосредственно по тем же уволенным нашим работникам, те, кто гонениями были уволены. Есть аудиосвязи, как он запугивает их, то что мы завтра вас уволим по статье. Наши люди не роботы, у каждого есть семья, у каждого есть чувства своего достоинства, но работодатель на данный момент он топчет это достоинство, - цитирует телеканал Астана рабочего компании Баймурата Абикенова.

В нефтесервисной компании данный факт подтвердили, при этом отметив, что выдвинутые работниками требованиям - необоснованные.

11 октября в Жанаозене группа работников ТОО "Кезби" собрались и предъявили работодателю ряд требований, которые являются необоснованными: Выплатить премиальные в размере 25-35% от выполненного объема работ, в соответствии с ранними договоренностями. Вопрос решен. Восстановить на работе четверых раннее освобожденных от должности работников. Данное требование компания считает необоснованным, поскольку все были освобождены от должности на законных основаниях, приказы об освобождении от должности ими не были обжалованы. А именно: Гражданин К. уволен в 2021 году вследствие ДТП, повлекшего смерть человека, за что осужден судом на один год лишения свободы. Гражданин Т. в 2020 году подделал больничный лист и был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Граждане С. и Б. в 2020 году уволились по собственному желанию. Ввиду вышеизложенного сообщаем, что данное требование является незаконным и необоснованным.

По словам исполнительного директора ТОО Айгуль Утешевой, ранее с коллективом работников была достигнута договоренность о выплате премиальных в размере до 35% от заработной платы в случае выполнения производственного плана.

К сожалению производственный план компанией выполнен не был, ввиду того, что отдельные бригады не выполнили свой объем работы. Мы выплачивали премии в соответствии с положением о премировании - тем бригадам, кто выполнил свой объем работы - больше, тем, кто нет - меньше. После получения премиальных, часть работников из бригад, не выполнивших план, пришли в офис и объявили забастовку. Требовали, чтобы им тоже выплатили полную премию. Руководство компании решило пойти им на встречу в этом месяце, но при этом мы предупредили - в будущем премию будут получать только те, кто полностью выполнил свой объем работы, - рассказала она.

Однако, несмотря на получение премии, часть работников отказалась возвращаться на работу, требуя восстановления в должности четырех сотрудников, ранее покинувших компанию.

Мы не можем и не будем этого делать. Один из сотрудников покинул компанию в 2021 году, за то, что совершил ДТП со смертельным исходом и был осужден на 1 год лишения свободы. Второй в 2020 году подделал больничный лист и освобожден от должности за нарушение трудовой дисциплины. Третий и четвертый сотрудники уволились в 2020 году по собственному желанию. Никто из них, даже тот, что был уволен по отрицательным мотивам, не обжаловал решение через суд, хотя у них было на это законное право. Поэтому требования рабочих являются незаконными. Я считаю, что диалог между работником и работодателем должен быть конструктивным, а желание вместе решать актуальные вопросы обоюдным, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Айгуль Утешева