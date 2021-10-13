В ЗКО обсудили работу антикоррупционных комплаенс-служб

С учетом лучших международных практик в октябре 2020 года в Казахстане внедрен институт комплаенса, сообщает zakon.kz.

Целью является формирование приверженности должностных лиц и работников субъектов квазигосударственного и частного секторов высоким стандартам поведения, ведение открытой честной деятельности, укрепление деловой репутации и повышение доверия к организации.

Комплаенс (в переводе с английского языка означает "соответствие") – это признанная международная система, которая призвана обеспечивать осуществление деятельности компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международных стандартов и внутренних документов компании. Одними из основных задач комплаенс-служб являются предупреждение правонарушений и защита деловой репутации организации, контроль при приеме на работу, корпоративное обучение персонала, анализ сделок и операций.

Своевременное выявление коррупционных рисков и профилактика конфликта интересов требует должной теоретической подготовки специалиста и надлежащего правового закрепления его функциональных обязанностей. Антикоррупционной службой ЗКО на постоянной основе проводится мониторинг состояния работы комплаенс-служб в регионе. На сегодняшний день акиматом области в 318 учреждениях и предприятиях квазигосударственного сектора созданы комплаенс-службы. Приняты меры по совершенствованию должностных инструкций ответственных работников 12 субъектов квазигосударственного сектора. Совместно с региональным филиалом Академии государственного управления при Президенте РК на системной основе проводятся обучающие семинары для управленческого состава и работников комплаенс-служб.

В рамках работы по продвижению института комплаенса руководство Антикоррупционной службы ЗКО встретилось с коллективом ТОО "Жайык пресс". В ходе встречи были которого обсуждены проблемные вопросы, возникающие при осуществлении данной функции. Руководство ТОО "Жайык пресс" проинформировало о принятии ряда внутренних нормативных актов, регламентирующих исполнительскую дисциплину, личную ответственность работников и правила поведения в условиях коррупционного риска. Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ЗКО призвал руководство компании соблюдать методические рекомендации по ведению комплаенс-служб, принять меры по дополнению Положения ТОО специальным функционалом для эффективной реализации антикоррупционного комплаенса.

Антикоррупционный комплаенс должен сыграть значительную роль в противодействии коррупции. Все предложения, направленные на снижение уровня коррупции и укрепление корпоративной добропорядочности, будут нами всемерно поддержаны. Повторюсь, что внедрение антикоррупционного комплаенса является требованием Закона и будет на постоянном контроле Антикоррупционной службы, – сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет.

Напомним, что в 2020 году был принят второй пакет антикоррупционных реформ, в силу вступили антикоррупционные меры в сфере противодействия коррупции в квазигосударственом и частном секторах. В соответствии со ст.16 Закона РК "О противодействии коррупции" в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства РК о противодействии коррупции.

Камила Талгат