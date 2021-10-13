Работа спецЦОНов восстановлена

Прием клиентов по водительским удостоверениям в спецЦОНах возобновлен, сообщает zakon.kz.
В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры 13 октября в спецЦОНах был приостановлен прием клиентов по выдаче водительских удостоверений. пресс-служба "Правительства для граждан"
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На данный момент все неполадки устранены, прием клиентов в автоЦОНах возобновлен. пресс-служба "Правительства для граждан"
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