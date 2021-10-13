Криштиану Роналду обновил мировой рекорд

13 октября 2021, 10:34
Фото: instagram.com / cristiano

12 октября состоялись отборочные игры в рамках чемпионата мира-2022 среди европейских команд, передает zakon.kz.

Вслед за Германией сборная Дании обеспечила себе путевку на главный футбольный турнир мира. Датчане в восьмом туре обыграли Австрию (1:0) и досрочно обеспечили поездку в Катар. Скандинавы показали великолепный результат в групповом раунде, выиграв все восемь игр, забив 27 мячей и не пропустив ни одного мяча.

Фото: uefa.com

Не устает радовать своих фанатов нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в разгромном матче с Люксембургом (5:0). Португалец в 10-й раз забил три гола за сборную в одной игре. Плюс к этому Роналду обновил мировой рекорд, забив 113-й, 114-й и 115-й мячи за национальную сборную.

Кроме того, Криштиану теперь делит вторую строчку по числу голов в отборочных матчах на чемпионаты мира. У него 36 забитых мячей - столько же, сколько у футболиста сборной Ирана - Али Даеи. А рекордсменом здесь является игрок команды Гватемалы - 39 голов.

Другие результаты сыгранных 12 октября матчей:

Украина - Босния и Герцеговина - 1:1;

Англия - Венгрия - 1:1;

Болгария - Северная Ирландия - 2:1;

Швеция - Греция - 2:0;

Израиль - Молдова - 2:1;

Литва - Швейцария - 0:4;

Сербия - Азербайджан - 3:1;

Фарерские острова - Шотландия - 0:1;

Сан-Марино - Андорра - 0:3;

Косово - Грузия - 1:2.

Куандык Шынасилов


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