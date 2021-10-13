Завершились процедуры по передаче АО "ИФК" в конкурентную среду

АО "НУХ "Байтерек" сообщает о завершении процедуры купли-продажи 100% акций бывшей дочерней организации – АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК). О дате проведения торгов своевременно сообщалось в СМИ, на официальном сайте и страницах Холдинга в социальных сетях.

Во исполнение Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 908 от 29 декабря 2020 года, Холдингом проведены мероприятия по передаче ИФК в конкурентную среду. В июле 2021 года условия реализации 100% акций ИФК рассмотрены Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан и утверждены Советом директоров Холдинга.

17 августа 2021 года на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК состоялись электронные торги методом на повышение цены.

Стоит отметить, что электронные торги по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества проводятся в соответствии с утвержденным Регламентом, согласно которому продавец объекта приватизации не имеет доступа к списку участников аукциона до момента завершения торгов и выявления победителя. Итоги аукциона оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на данном веб-портале продавцом и победителем в день проведения аукциона. Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи, который продавец не имеет право расторгнуть, при условии выполнения покупателем условий договора.

Так, по результатам электронного аукциона, в котором приняло участие три юридических лица, победителем признано ТОО "D-Personnel", предложившее наибольшую сумму покупки в размере 10 602 471 183 тенге.

По итогам проведенной проверки фактов аффилированности ТОО "D-Personnel" с АО "НУХ "Байтерек" и его должностными лицами не установлено.

Договор купли-продажи с ТОО "D-Personnel" заключен 27 августа 2021 года. После исполнения покупателем принятых обязательств, 5 октября 2021 года 100% акций ИФК переданы в собственность покупателя.

При этом за покупателем, помимо оплаты акций в размере 10,6 млрд тенге, сохраняются обязательства по гарантии ИФК, предоставленной в пользу АО "Банк развития Казахстана" (БРК), по проекту ТОО "Orda Glass Ltd" на сумму 17 млрд тенге, которая действует до ввода объекта в эксплуатацию. Дополнительно покупатель предоставил безотзывную гарантию по обеспечению обязательств ИФК перед БРК по договорам уступки прав (требований) на сумму 18,7 млрд тенге.

Отметим, что рыночная стоимость ИФК в размере 10 549 722 570 тенге была определена независимым консультантом (оценщиком) ТОО "Консалтинговая компания "Баланс", которое было выбрано по итогам открытого тендера, в соответствии с Правилами закупок, утвержденными Министерством финансов РК. Квалификационные требования к независимым консультантам одобрены Проектным офисом Холдинга и согласованы Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК.

В тендере по определению рыночной стоимости акций ИФК приняли участие 10 потенциальных поставщиков, пять из которых соответствовали установленным требованиям и были допущены к участию в тендере.

В соответствии с действующим законодательством, деятельность оценщика является независимой. Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в его деятельность, так как это может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки.

Обращаем внимание, что с 2013 года проекты, управляемые ИФК и принятые на баланс с учетом долга перед БРК, являются стрессовыми активами, по которым проводятся мероприятия по возврату задолженности путем проведения претензионно-исковой работы и процедур реабилитации, реструктуризации задолженности, реализации активов, либо передача активов в аренду отечественным и зарубежным инвесторам.

На момент оценки балансовая стоимость долга ИФК составляла 29,6 млрд тенге при размере активов на сумму порядка 35,2 млрд тенге, размер собственного капитала ИФК не превышал 5,6 млрд тенге.

Вместе с тем, стоимость оценки ИФК, озвученная в некоторых СМИ, в размере 20 млрд тенге, установлена иным независимым оценщиком по состоянию на ноябрь 2019 года, тогда как текущая стоимость при реализации определена на апрель 2021 года. Разница между оценками 2019 и 2021 годов связана с уменьшением ликвидности ИФК в связи с досрочным погашением задолженности перед БРК на сумму более 19 млрд тенге. При этом, плановый график предусматривает погашение оставшейся задолженности до 2025 года.

Таким образом, все мероприятия, связанные с передачей ИФК в конкурентную среду, были осуществлены в соответствии с действующим законодательством. С 5 октября 2021 года АО "Инвестиционный фонд Казахстана" не является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек".