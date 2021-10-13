Сапарбаев провел встречу с аграриями Жамбылской области

В здании акимата Жамбылской области прошла встреча акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с аграриями региона.

В ходе встречи поднимались вопросы, связанные с обеспечением кормов, поливной водой, получением субсидии.

Глава региона отметил, что в целом все озвученные вопросы общеизвестны. Почти во всех регионах страны летом наблюдалась засушливая погода, что негативно отразилось на состоянии травостоя. Руководством области была поставлена задача по проведению системной работы и принятию оперативных решений по обеспечению фермеров кормами, поливной водой, используя все возможности и ресурсы. Управлению сельского хозяйство было также поручено на особый контроль взять вопросы реализации кормов для населения по доступной цене.

Без проблем не обошлось. Подобная ситуация наблюдается не только в нашем регионе, но и в соседних областях и странах. Но все проблемы поэтапно решаются, ни один вопрос, волнующий аграриев, не остается без внимания. Если мы будем максимально использовать все наши ресурсы и возможности, то нам удастся достичь намеченных целей. Мы можем полностью обеспечить кормами не только жамбылские хозяйства, но и хозяйства соседних регионов. К примеру, мойынкумские аграрии отправляют несколько тысяч тонн сена в Алматинскую, Туркестанскую области, - отметил глава региона.

Аким области подчеркнул, что удачное проведение кормозаготовительной кампании зависит от ответственного отношения каждого фермера. Необходимо заранее позаботиться о кормах для скота и заготавливать сено в оврагах, руслах рек, горных долинах.

По информации Управления сельского хозяйства, на данный момент заготовлено 1 730,5 тыс. тонн сена.

Каждый из нас должен активнее работать на собственное благо. Государство со своей стороны окажет поддержку. В этом году на субсидирование сельского хозяйства выделено 19 миллиардов тенге, из них 14 миллиардов уже распределены между крестьянскими хозяйствами, остальные 5 миллиардов будет выделены до конца года, - сообщил аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил Управлению сельского хозяйства усилить информационно-разъяснительную работу среди фермеров, чтобы сельчане знали, кто имеет право получать субсидии.

Глава региона рассказал на встрече также о реализации проекта "Trade-in" по обновлению сельхозтехники, о комплексной и масштабной работе по очистке, бетонированию и модернизации водохозяйственных объектов.

За счет Европейского банка реконструкции и развития ведется ремонт водохозяйственных объектов в Байзакском, Жамбылском, Жуалынском районах. На каналах ведутся механическая очистка, бетонная облицовка. Таким образом, удастся сэкономить значительный объем воды и можно будет ввести в оборот тысячи гектаров орошаемых земель. В Кордайском районе будут построены водохранилища Ырғайты и Қалғұты, в Байзакском районе - Акмола. Все это делается для того, чтобы снизить зависимость от сточных вод соседнего государства в период вегетации. Аким области отметил, что составлен водный баланс, в этом направлении проводится совместная работа с Институтом гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина по восстановлению имеющихся водных скважин, насосов. Необходимо более эффективно использовать как поверхностные, так и подземные воды.

Развитию сферы сельского хозяйства всегда уделяется особое внимание. Все вопросы находятся на контроле руководства области, даны конкретные поручения заместителю акима области, который курирует эту сферу, и Управлению сельского хозяйства, - заключил глава региона.