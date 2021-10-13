Нигматулин: Законопроект должен предусматривать систему контроля водопотребления

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за законодательную норму, которая позволяет сохранить действующую систему контроля, направленную на рациональное использование объемов водопотребления, сообщает zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения в первом чтении законодательных поправок по вопросам энергосбережения и энергоэффективности депутаты подняли вопрос исключения Министерством индустрии и инфраструктурного развития из законопроекта нормы, предусматривающей обязанность субъектов Государственного энергетического реестра предоставлять в уполномоченный госорган данные потребления и потерь воды.

Разработчик также предлагает исключить обязанность субъектов реестра обеспечивать ежегодное снижение объема потребления воды.

По мнению депутатов, эти нормы необходимо вернуть в действующее законодательство.

Спикер Мажилиса подчеркнул актуальность этого вопроса особенно сегодня, в условиях климатических изменений, влекущих дефицит воды.

Если принять предложение министерства, то тысячи промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, которые потребляют воду из системы внутреннего водопотребления, другими словами - из системы горводоканала, останутся вне контроля. А это значит, что вопрос, как они используют воду, рационально или нет, остается открытым. Этого нельзя допускать. Поэтому законопроект должен предусматривать систему контроля водопотребления, - отметил Нурлан Нигматулин.

Поддержав предложение депутатов о сохранении действующей системы контроля водопотребления, председатель Мажилиса поручил рабочей группе до второго чтения отработать этот вопрос с разработчиками проекта закона.

В целом законопроект направлен на достижение конечного результата проводимой политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта.

Вводятся новые виды энергетического аудита: "экспресс-энергоаудит" и "целевой энергоаудит", которые будут являться альтернативой проведению обязательного энергоаудита для субъектов Государственного энергетического реестра.

При этом обязательным условием проведения экспресс-энергоаудита является наличие на предприятиях системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (энергоменеджмент).

Также закрепляется порядок осуществления профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Кроме того, компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы дополняется нормой по разработке и утверждению дорожных карт по энергосбережению.