Модернизация АрселорМиттал Темиртау: ввод техники на 2 млн долларов

В цехе горячего цинкования и алюминирования на линии АНГА реализован запуск новой современной стыкосварочной машины.

Для обеспечения качественной сварки полос толщиной 0,4 -2,0 мм был одобрен проект полной замены существующей стыкосварочной машины на современную от производителя Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems.

Старая машина эксплуатировалась с 1998 года. Длительное использование такого оборудования сказывалось на качестве сварных швов и ограничивало толщину свариваемых полос, что отражалось на качестве и количестве производства.

5 октября 2021 года генеральный директор "АрселорМиттал СНГ" Виджай Гойял запустил новое оборудование в работу. В штатном режиме работа стыкосварочной машины позволит расширить сортамент провариваемых профилей с 0.4 до 2.0 мм.

Напомним, что в этом году заместитель премьер-министра Роман Скляр и генеральный директор "АрселорМиттал СНГ" Виджай Гойял подписали меморандум о взаимопонимании между правительством РК и АО "АрселорМиттал Темиртау".

По условиям меморандума АО "АрселорМиттал Темиртау" значительно увеличит инвестиции в свою модернизацию, совокупный объем которых в рамках Инвестиционного контракта составит не менее $3 млрд в течение последующих 10 лет, причем большая часть этой суммы будет инвестирована в первые пять лет действия соглашения.