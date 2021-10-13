Что изменилось за три года в Туркестане

В результате масштабной работы, проведенной за последние три года, завершен первый этап развития Туркестана, который обеспечен основной социальной инфраструктурой.

За это время велось строительство 257 новых объектов общей стоимостью 445 млрд тенге, в том числе 230 млрд тенге - это частные инвестиции. Завершено строительство 123 объектов.

Как известно, был подготовлен и утвержден в правительстве специальный комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области. На очередной одиннадцатой сессии маслихата Туркестанской области седьмого созыва был заслушан отчет акима области Умирзака Шукеева о выполнении возложенных на него функций и задач.

За три года валовой региональный продукт увеличился на 41% и составил 2,4 трлн. тенге. Объем промышленности увеличился на 18%, сельского хозяйства - на 34%, инвестиций - в 2,4 раза. Введено в строй 735,5 тысячи квадратных метров жилья, рост составил 90%. Объем областного бюджета увеличился в два раза и составил 1,1 трлн тенге. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, за 8 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика в социально-экономическом развитии области. Валовой региональный продукт составил 552,1 млрд тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом на 103,9 %. По итогам года планируется, что он достигнет 2,6 трлн тенге,- сказал аким области.

Умирзак Шукеев отдельно остановился на всех сферах и поделился достигнутыми показателями. В частности, в обрабатывающей промышленности произведено продукции на 187,7 млрд тенге, в производстве текстильных изделий рост составил 2,5 раза, производстве напитков - 34,8%, бумажной продукции - 32,6%, пищевых продуктов - 5,8%.

Производительность труда на душу населения составила 27,5 тыс. долларов США, рост - 5,8%. В 2021 году его уровень планируется увеличить до 106,3%. За счет увеличения на 2,1% металлургии и производства урана в горно-рудной промышленности объем продукции составил 180 млрд тенге.

В сельском хозяйстве произведено продукции на сумму 405,6 млрд тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 67,5 млрд тенге. В сфере предпринимательства 143 166 субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции на 215 млрд. тенге, что составило двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это первое место в республике.

С целью повышения индустриального потенциала региона на 698,2 га созданы 9 индустриальных зон, проведена инфраструктура. В этих индустриальных зонах реализуются 59 проектов общей стоимостью 37,1 млрд. тенге, позволяющие создать 4293 рабочих места. На сегодня запущено 37 проектов, создано 1572 рабочих места, объем инвестиций - 27,8 млрд тенге.

На текущий год запланирована реализация 6 проектов с созданием 683 рабочих мест (1,9 млрд. тенге).

С целью улучшения бизнес-климата региона для реализации крупных проектов в область привлечено 321,7 млрд тенге инвестиций, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2% больше. Успешно реализуются и мероприятия в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. На сегодня в области ведется строительство 78 школ общей стоимостью 18,2 млрд тенге. В том числе 70 школ за счет областного бюджета (16,1 млрд тг.), 8 - в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" (2,1 млрд тг.). Строительство 44 объектов уже завершено, планируется решить проблему двух аварийных и одной трехсменной школы. В новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 школ.

Помимо этого, аким области сообщил, что в городе Туркестан возводится Назарбаев интеллектуальная школа на 720 мест.

В области с начала года в рамках государственных и отраслевых программ создано 38,8 тысячи новых рабочих мест (постоянных - 10,5 тыс.), снижен уровень безработицы.

Соответствующая работа ведется по обеспечению населения качественной питьевой водой, электричеством, природным газом. Большие результаты достигнуты и в таких сферах, как жилищное хозяйство, автомобильные дороги, и других.

Проинформировал глава региона и о работах, проводимых по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщив, что Туркестанская область находится в "зеленой зоне".

В свою очередь депутаты маслихата дали высокую оценку отчету акима области и пожелали успехов в дальнейшей работе. В целом в ходе сессии депутаты маслихата рассмотрели 17 вопросов и приняли соответствующие решения.