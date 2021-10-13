Казахстан и Россия продолжат работу по созданию ракетного комплекса "Байтерек"

Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию протокола о внесении поправок в Соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующее соглашение было подписано 31 октября 2020 года в Москве. Его основной задачей является корректировка и актуализация ключевых условий проекта "Байтерек".

Протокол отвечает, прежде всего, интересам казахстанской стороны. В целом он необходим для казахстанской стороны, так как это позволит в первую очередь решить вопрос финансовых обязательств совместного предприятия по бюджетному кредиту перед министерством Республики Казахстан на законных основаниях. В результате конвертации существенно увеличится доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии, - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, в протокол включены обязательства российской стороны по обеспечению комплекса пусками ракет-носителей "Союз-5" до 2036 года. В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.

Вступление в силу проекта закона позволит достичь следующих результатов: Во-первых, совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" будет освобождено от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставной капитал и получит возможность продолжить реализацию межгосударственного проекта "Байтерек". В результате процедуры конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии увеличится до 99%. Во-вторых, протокол обеспечит гарантии загрузки "Байтерека" после завершения процедуры его создания пусками ракет-носителей "Союз-5". Это позволит обеспечить функционирование созданного комплекса на длительный период и уменьшит риск невозврата государственных инвестиций Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан