В Казахстане предлагают упростить получение жилья для молодежи

Не надо устанавливать молодежи барьеры вроде высоких ставок. Депутат Мажилиса Гани Ташкараев попросил правительство пересмотреть требования к молодым участникам конкурса на арендное жилье, передает корреспондент zakon.kz.

Для поддержки молодежи прошу рассмотреть возможность изменения требований к участникам конкурсов на арендное жилье. Хочу напомнить, что цель программы "Предоставление работающей молодежи арендного жилья без права выкупа" заключается в обеспечении мегаполисов молодыми специалистами востребованных специальностей. В связи с этим считаем неуместным устанавливать барьеры в виде завышенных требований к доходам молодых специалистов и предлагаем уменьшить кратность суммы доходов, допускающих молодежь к участию в конкурсе на арендное жилье, - сказал Ташкараев на пленарном заседании Мажилиса Парламента, адресуя свой депутатский запрос к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

Мажилисмен напомнил, что в стране сегодня предусмотрена поддержка молодых специалистов через предоставление молодежи, работающей по востребованным специальностям, арендного жилья.

В соответствии с инициативой Елбасы эта программа реализуется в мегаполисах республики, где ежегодно сдается 1000 квартир для молодежи. Вместе с тем, согласно приказу министра информации и общественного развития РК от 29 августа 2019 года № 318 "Об утверждении Правил предоставления арендного жилища без права выкупа работающей молодежи", требуется предъявить справку о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающую ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 (МРП) месячных расчетных показателей. Если в начале программы эта сумма составляла 101 000 тенге, то с 2021 года она составила 116 600 тенге, - констатировал он.

По данным Нацбюро статистики, в республике количество граждан в возрасте 20-29 лет составило 2 537 252 человек. Доля молодежи, проживающей в городе, составляет 1 510 892. Этот показатель растет из года в год.

Оценка среднедушевых номинальных денежных доходов населения по городам, в которых реализуется данная программа, составляет на первый квартал 2021 года в городе Шымкенте - 76 982 тенге, в городе Алматы - 166 554 тенге, в городе Нур-Султане - 179 722 тенге. В ходе рабочей поездки по регионам на встрече с молодежью был поднят ряд вопросов и предложений со стороны молодежи. В частности, для участия в конкурсе на получение арендных квартир было заявлено, что размер заработной платы слишком высок для молодых специалистов, нуждающихся в жилье. Получить арендное жилье по конкурсу сложно. По словам рабочей молодежи, при снижении месячного показателя от 40 до 25 МРП на получение квартиры - это была бы большая помощь молодым семьям и молодым специалистам, чей труд так необходим в наших мегаполисах, - заключил Ташкараев.

Оксана Скибан, Нур-Султан