В НХЛ стартует новый сезон

13 октября начала свой новый сезон Национальная хоккейная лига, передает zakon.kz.

32 клуба из США и Канады вступили в борьбу за почетный трофей – Кубок Стэнли, который вручат победителю весной 2022 года.

В матче открытия Лиги, действующий чемпион НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграл на своем льду "Питтсбург Пингвинз" - 2:6.

"Пингвины" выиграли данный поединок без своих главных бомбардиров и лидеров Сидни Кросби и Евгения Малкина, которые в данный момент травмированы.

В другом матче игрового дня "Вегас" был сильнее "Сиэтла" - 4:3.

Куандык Шынасилов