Какие поправки планируют внести в закон о выборах

Поправки и дополнения в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" разработали в правительстве, сообщает zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают участие в выборах людей с инвалидностью.

Целью принятия проекта Конституционного закона и дополнений в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" является обеспечение присутствия и учет мнения в представительной ветви власти женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, привлечение их к активной работе в жизнедеятельности государства, - говорится в пояснительной записке.

Так, политические партии при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты включают в них женщин, лиц, не достигших 29-летнего возраста и лиц с инвалидностью в количестве не менее 30 процентов от общего числа кандидатов.

Также при распределении депутатских мандатов количество женщин, лиц, не достигших 29-летнего возраста и лиц с инвалидностью должно составлять не менее 30 процентов от общего числа полученных партией депутатских мандатов.

Аналогичная поправка вносится и в закон о политических партиях.

Как отмечается, данный подход нацелен на устранение социального дисбаланса в обществе и отвечает современным запросам.

В этих условиях совершенствование правовых механизмов формирования представительных органов власти позволит учитывать мнение более широкой категории граждан в решении наиболее актуальных социальных проблем, - говорится в документе.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 ноября.