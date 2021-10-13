Токаев примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

13 октября 2021, 15:06
Фото: facebook.com

Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства.

15 октября 2021 года Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет под председательством Республики Беларусь в формате видеоконференцсвязи. Лидеры стран СНГ обсудят состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках Содружества, - уточнил Берик Уали.

Необходимо отметить, что в 2022 году председательство в СНГ переходит к Казахстану.

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