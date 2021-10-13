Как будут выплачивать компенсацию в случае гибели военнослужащего

Министерство обороны подготовило приказ, которым утверждается Инструкция по выплате единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, сообщает zakon.kz.
Так, организация работы по выплате компенсации осуществляется:
Документы, необходимые для получения компенсации представляются в МОВУ по месту жительства или в воинские части и учреждения.
МОВУ или воинские части и учреждения после комплектования документов, необходимых для выплаты компенсации в течение 10 рабочих дней направляют их в адрес Центра.
Выплата компенсации военнослужащему, военнообязанному или лицу, имеющему право на ее получение осуществляется ЦФО МО РК на основании документов, представленных Центром.
В случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного, призванного на воинские сборы, в период прохождения воинской службы (воинских сборов) либо после увольнения со службы в результате увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения воинской службы наследникам выплачивается компенсация, - говорится в документе.
В случае гибели военнослужащего в период прохождения воинской службы, военнообязанного, призванного на воинские сборы, воинской частью и учреждением, в которой военнослужащий, военнообязанный проходил службу (воинские сборы) на момент события, проводится служебное расследование в целях определения причины смерти.
В материалах служебного расследования отражаются факты наличия либо отсутствия следующих сведений (с приложением соответствующих документов от уполномоченного органа, проводившего экспертизу):
После проведения служебного расследования воинской частью и учреждением оформляются следующие документы:
Как отмечается, воинские части и учреждения уведомляют членов семьи о наличии законодательной нормы по выплате компенсации в случае гибели военнослужащего, выдают справку и оказывают помощь членам семьи по оформлению и комплектованию документов, представляемых в Центр.
В свою очередь лица, имеющие право на получение компенсации, представляют в воинскую часть, в которой военнослужащий проходил службу, дополнительно к документам, указанным выше:
При получении инвалидности во время службы компенсация выплачивается военнослужащему после установлении ему инвалидности или наступившей в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы (воинских сборов), до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы.
В случаях изменения причины установления инвалидности в ранее представленной справке об инвалидности согласно заключению ВВК, где причина установления инвалидности "заболевание, полученное в период прохождения воинской службы" военнослужащему выплачивается компенсация, - говорится в документе.
В случае отказа в выплате компенсации заявителю и МОВУ в течение 5-ти рабочих дней направляются письма с разъяснением причины отказа.
Материалы по отказу в выплате компенсации, подшиваются и хранятся в деле "Документы (справки, переписка) по отказам в выплате единовременных компенсаций в случае гибели (смерти), установления инвалидности, получения увечья (ранения, травмы, контузии) военнослужащим и военнообязанным".
Согласно инструкции в случае гибели военнослужащего расчет на выплату единовременной компенсации формируется на каждого наследника.
Полный текст инструкции можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 26 октября.
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