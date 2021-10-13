Как будут выплачивать компенсацию в случае гибели военнослужащего

Министерство обороны подготовило приказ, которым утверждается Инструкция по выплате единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, сообщает zakon.kz.

Так, организация работы по выплате компенсации осуществляется:

Центром пенсионного обеспечения МО РК; местными органами военного управления (МОВУ); воинскими частями и учреждениями Минобороны; Центром финансового обеспечения МО РК (ЦФО МО РК).

Документы, необходимые для получения компенсации представляются в МОВУ по месту жительства или в воинские части и учреждения.

МОВУ или воинские части и учреждения после комплектования документов, необходимых для выплаты компенсации в течение 10 рабочих дней направляют их в адрес Центра.

Выплата компенсации военнослужащему, военнообязанному или лицу, имеющему право на ее получение осуществляется ЦФО МО РК на основании документов, представленных Центром.

В случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного, призванного на воинские сборы, в период прохождения воинской службы (воинских сборов) либо после увольнения со службы в результате увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения воинской службы наследникам выплачивается компенсация, - говорится в документе.

В случае гибели военнослужащего в период прохождения воинской службы, военнообязанного, призванного на воинские сборы, воинской частью и учреждением, в которой военнослужащий, военнообязанный проходил службу (воинские сборы) на момент события, проводится служебное расследование в целях определения причины смерти.

В материалах служебного расследования отражаются факты наличия либо отсутствия следующих сведений (с приложением соответствующих документов от уполномоченного органа, проводившего экспертизу):

самоубийство, за исключением случаев доведения до самоубийства;

совершение уголовных или административных правонарушений;

употребление психоактивных веществ, вызывающих состояние опьянения;

умышленное причинение себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда своему здоровью с целью получения компенсации или уклонения от воинской службы;

действие военнослужащего, нарушившего условия контракта о прохождении воинской службы.

После проведения служебного расследования воинской частью и учреждением оформляются следующие документы:

материалы служебного расследования гибели военнослужащего и военнообязанного; справка о размере денежного содержания погибшего на момент события; выписка из приказа об исключении военнослужащего, военнообязанного, воинской части и учреждения.

Как отмечается, воинские части и учреждения уведомляют членов семьи о наличии законодательной нормы по выплате компенсации в случае гибели военнослужащего, выдают справку и оказывают помощь членам семьи по оформлению и комплектованию документов, представляемых в Центр.

В свою очередь лица, имеющие право на получение компенсации, представляют в воинскую часть, в которой военнослужащий проходил службу, дополнительно к документам, указанным выше:

копии свидетельств о рождении детей;

сведения о номере банковского счета на каждого наследника;

копию заключения судебно – медицинской (патологоанатомической) экспертизы (при наличии);

копию справки о смерти;

в случае смерти военнослужащего, военнообязанного, при обстоятельствах, связанных с уголовными либо административными правонарушениями – копии судебных материалов;

в случае наступления смерти военнослужащего, военнообязанного в медицинском учреждении – копию медицинского свидетельства о смерти.

При получении инвалидности во время службы компенсация выплачивается военнослужащему после установлении ему инвалидности или наступившей в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы (воинских сборов), до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы.

В случаях изменения причины установления инвалидности в ранее представленной справке об инвалидности согласно заключению ВВК, где причина установления инвалидности "заболевание, полученное в период прохождения воинской службы" военнослужащему выплачивается компенсация, - говорится в документе.

В случае отказа в выплате компенсации заявителю и МОВУ в течение 5-ти рабочих дней направляются письма с разъяснением причины отказа.

Материалы по отказу в выплате компенсации, подшиваются и хранятся в деле "Документы (справки, переписка) по отказам в выплате единовременных компенсаций в случае гибели (смерти), установления инвалидности, получения увечья (ранения, травмы, контузии) военнослужащим и военнообязанным".

Согласно инструкции в случае гибели военнослужащего расчет на выплату единовременной компенсации формируется на каждого наследника.

Полный текст инструкции можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 26 октября.