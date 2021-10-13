Точка невозврата еще не пройдена - Токаев об изменении климата

Действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата, сказал на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Скорость потепления в нашем регионе – в Центральной Азии – вызывает обеспокоенность и требует срочных действий. Это особенно актуально в части сохранения водной и продовольственной обеспеченности и безопасности, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан входит в десятку крупнейших производителей пшеницы и экспортирует до 7 млн тонн пшеницы в год, однако при реализации негативного сценария уже к 2030 году урожайность пшеницы может снизиться почти на 40%.

Он добавил, что, по данным Программы развития ООН за 2020 год, в условиях ожидаемого климата 2030 года урожайность мировой пшеницы в среднем по семи исследуемым областям – Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская – составит 63%-87% от ее современного уровня.

Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона. Это простой практический пример того, что борьба с изменением климата – это наше общее и крайне важное дело. Следует четко понимать – точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию, – объяснил глава государства.

Президент подчеркнул, что Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температурной цели Парижского соглашения.

Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века, – заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан